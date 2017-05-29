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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Не можна допустити розпаду сирійської держави - Е.Макрон

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Не можна допустити розпаду сирійської держави. Про це за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.

Не можна допустити розпаду сирійської держави - Е.Макрон

"З нашого боку (Франції - ред.) існує червона лінія у вигляді використання хімічної зброї. Будь-яке використання хімічної зброї відразу ж буде приводом для відповіді з боку Франції принаймні", - заявив Е.Макрон.

За його словами, сирійська держава повинна стати демократичною і має бути збережено. Також на думку французького президента необхідно забезпечити його стабільність.

"Нам не можна допустити розпаду сирійського держави і того, щоб ситуація погіршилася в цьому регіоні", - заявив Е.Макрон.

Е.Макрон зазначив, що хотів би, щоб Франція і Росія співпрацювали в сирійському питанні, та підкреслив, що в Сирію повинен бути забезпечений доступ гуманітарних місій.

Як повідомляв УНН, армія Сирії відновила контроль над рядом селищ в провінціях Хомс і Алеппо.

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