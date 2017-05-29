Не можна допустити розпаду сирійської держави - Е.Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Не можна допустити розпаду сирійської держави. Про це за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.
"З нашого боку (Франції - ред.) існує червона лінія у вигляді використання хімічної зброї. Будь-яке використання хімічної зброї відразу ж буде приводом для відповіді з боку Франції принаймні", - заявив Е.Макрон.
За його словами, сирійська держава повинна стати демократичною і має бути збережено. Також на думку французького президента необхідно забезпечити його стабільність.
"Нам не можна допустити розпаду сирійського держави і того, щоб ситуація погіршилася в цьому регіоні", - заявив Е.Макрон.
Е.Макрон зазначив, що хотів би, щоб Франція і Росія співпрацювали в сирійському питанні, та підкреслив, що в Сирію повинен бути забезпечений доступ гуманітарних місій.
Як повідомляв УНН, армія Сирії відновила контроль над рядом селищ в провінціях Хомс і Алеппо.