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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16156 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Не может быть так, что россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать - Зеленский

Киев • УНН

 • 14815 просмотра

Зеленский заявил, что Украина ответит на удары рф по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул готовность поддержать прекращение атак при посредничестве США.

Не может быть так, что россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетике, но не может быть так, что россия продолжит наносить удары, а Украина будет молчать, передает УНН.

Две стороны при посредничестве американской стороны могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Не может быть так, что россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать. Но две стороны - украинская и российская могут не бить по энергетике… наша сторона будет это поддерживать. Опять же это была часть нашего предложения по небу, и по морю при посредничестве американской стороны, если они являются гарантами контроля выполнения этой тишины 

- сказал Зеленский.

Украинская сторона будет поддерживать любые шаги к уменьшению ударов по инфраструктуре - Зеленский18.03.25, 21:58 • 15296 просмотров

Ранее

По данным росСМИ, российский диктатор владимир путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе рф и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Он якобы уже отдал приказ военным.

Трамп заявил об "очень хорошем и продуктивном" разговоре с путиным18.03.25, 21:01 • 125158 просмотров

Павел Башинский

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