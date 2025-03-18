Не может быть так, что россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетике, но не может быть так, что россия продолжит наносить удары, а Украина будет молчать, передает УНН.

Две стороны при посредничестве американской стороны могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Не может быть так, что россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать. Но две стороны - украинская и российская могут не бить по энергетике… наша сторона будет это поддерживать. Опять же это была часть нашего предложения по небу, и по морю при посредничестве американской стороны, если они являются гарантами контроля выполнения этой тишины - сказал Зеленский.

Украинская сторона будет поддерживать любые шаги к уменьшению ударов по инфраструктуре - Зеленский

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По данным росСМИ, российский диктатор владимир путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе рф и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Он якобы уже отдал приказ военным.

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