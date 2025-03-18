Не может быть так, что россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Украина ответит на удары рф по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул готовность поддержать прекращение атак при посредничестве США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетике, но не может быть так, что россия продолжит наносить удары, а Украина будет молчать, передает УНН.
Две стороны при посредничестве американской стороны могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Не может быть так, что россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать. Но две стороны - украинская и российская могут не бить по энергетике… наша сторона будет это поддерживать. Опять же это была часть нашего предложения по небу, и по морю при посредничестве американской стороны, если они являются гарантами контроля выполнения этой тишины
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