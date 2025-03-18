Не може бути так, що росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетиці, але не може бути так, що росія продовжить наносити удари, а Україна мовчатиме, передає УНН.

Дві сторони при посередництві американської сторони можуть домовитися не бити по енергетичній інфраструктурі. Не може бути так, що росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати. Але дві сторони - українська і російська можуть не бити по енергетиці… наша сторона буде це підтримувати. Знову ж таки це була частина нашої пропозиції щодо неба, і щодо моря при посередництві американської сторони, якщо вони є гарантами контролю виконання цієї тиші - сказав Зеленський.

Українська сторона буде підтримувати будь-які кроки до зменшення ударів по інфраструктурі - Зеленський

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За даними росЗМІ, російський диктатор володимир путін підтримав ідею Дональда Трампа про взаємну відмову рф та України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. Він нібито вже віддав наказ військовим.

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