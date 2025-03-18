Не може бути так, що росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна відповість на удари рф по енергетичній інфраструктурі. Він підкреслив готовність підтримати припинення атак за посередництва США.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетиці, але не може бути так, що росія продовжить наносити удари, а Україна мовчатиме, передає УНН.
Дві сторони при посередництві американської сторони можуть домовитися не бити по енергетичній інфраструктурі. Не може бути так, що росія буде бити по нашій енергетиці, а ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати. Але дві сторони - українська і російська можуть не бити по енергетиці… наша сторона буде це підтримувати. Знову ж таки це була частина нашої пропозиції щодо неба, і щодо моря при посередництві американської сторони, якщо вони є гарантами контролю виконання цієї тиші
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