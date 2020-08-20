Не могли потушить всю ночь: в Харьковской области горел склад резиновых изделий
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На Харьковщине вечером 19 августа произошел пожар в складском здании, где хранились резиновые изделия. Пожарные не могли потушить огонь всю ночь, однако, в итоге — пожар был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине, передает УНН.
“19 августа в 18 час. 28 мин. в с. Безруки Дергачевского района в одноэтажном складском здании (хранение резиновых изделий) возник пожар”, — сообщили спасатели.
Уже утром 20 августа, в 06 час. 55 мин. пожар был ликвидирован.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
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“Огнем уничтожено складское здание и резиновые изделия на площади 1 тыс. М2. Спасены рядом расположенные производственные здания”, — сообщили в пресс-центре.
К тушению привлекалось 40 человек личного состава и 8 единиц техники.
Напомним, вечером 19 августа в Печерском районе столицы в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на крышу, который позже удалось ликвидировать.