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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76736 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100910 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125161 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106491 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126366 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100985 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101844 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103828 просмотра

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Не могли потушить всю ночь: в Харьковской области горел склад резиновых изделий

Не могли потушить всю ночь: в Харьковской области горел склад резиновых изделий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. На Харьковщине вечером 19 августа произошел пожар в складском здании, где хранились резиновые изделия. Пожарные не могли потушить огонь всю ночь, однако, в итоге — пожар был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине, передает УНН.

“19 августа в 18 час. 28 мин. в с. Безруки Дергачевского района в одноэтажном складском здании (хранение резиновых изделий) возник пожар”, — сообщили спасатели.

Уже утром 20 августа, в 06 час. 55 мин. пожар был ликвидирован.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

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“Огнем уничтожено складское здание и резиновые изделия на площади 1 тыс. М2. Спасены рядом расположенные производственные здания”, — сообщили в пресс-центре.

К тушению привлекалось 40 человек личного состава и 8 единиц техники.

Напомним, вечером 19 августа в Печерском районе столицы в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на крышу, который позже удалось ликвидировать.

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