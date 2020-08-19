ДСНС: пожежу у будинку в центрі Києва ліквідували

“О 19:55 пожежу на площі 800 квадратних метрів вдалося локалізувати, а о 20:51 — ліквідувати”, — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі ДСНС зазначили, що причину пожежі зараз встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, будинок 81 по вулиці Велика Васильківська в центрі Києва загорівся увечері 19 серпня. Як повідомили у пресцентрі КМДА, пожежа виникла в одній з квартир на четвертому поверсі старого чотириповерхового будинку.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучені 45 працівників ДСНС із застосуванням 10 одиниць техніки. В ході ліквідації було врятовано 2 людини, 15 осіб евакуювали. Ніхто не постраждав.