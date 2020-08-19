ГСЧС: пожар в доме в центре Киева ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Пожарные потушили пожар на улице Большой Васильковской в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
“В 19:55 пожар на площади 800 квадратных метров удалось локализовать, а в 20:51 — ликвидировать”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе ГСЧС отметили, что причину пожара сейчас устанавливают правоохранители.
Напомним, дом 81 по улице Большая Васильковская в центре Киева загорелся вечером 19 августа. Как сообщили в пресс-центре КГГА, пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже старого четырехэтажного дома.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 45 работников ГСЧС с применением 10 единиц техники. В ходе ликвидации были спасены 2 человека, 15 человек эвакуировали. Никто не пострадал.