У будинку у центрі Києва спалахнула пожежа: перекрито вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У центрі Києва сталася пожежа у чотириповерховому житловому будинку, вогонь розповсюдився на дах будівлі. Вулиця Велика Васильківська поблизу будинку, де виникла пожежа, перекрита. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, 19 серпня о 18:14 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Великій Васильківський, 85-87, що у Печерському районі столиці.
"Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-му поверсі 4-поверхового житлового будинку з розповсюдженням пожежі на дах будівлі. Рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі та евакуації людей. Наразі площа пожежі складає 200 кв. м. У ході ліквідації було врятовано двох людей, ще 15 осіб – виведено на безпечну відстань", - йдеться в повідомленні.
Локалізація пожежі ускладнена дерев’яними перекриттями в будинку, через що пожежа швидко поширюється, додали у КМДА.
Вказано, що до гасіння пожежі залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників.
Додамо, що у Telegram-каналі КМДА повідомляється, що через пожежу вулиця Велика Васильківська поблизу будинку №85 перекрита.
Також зазначимо, за даними пресслужби ДСНС, 19 серпня о 19:55 пожежу в житловому будинку по вул. Велика Васильківська локалізовано на площі 800 м.кв. Жертв та постраждалих, за даними рятувальників, немає.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині сталася пожежа в костелі.