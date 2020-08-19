В доме в центре Киева вспыхнул пожар: перекрыта улица
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В центре Киева произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, огонь распространился на крышу здания. Улица Большая Васильковская возле дома, где возник пожар, перекрыта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, 19 августа в 18:14 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Большой Васильковской, 85-87, в Печерском районе столицы.
"Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже 4-этажного жилого дома с распространением пожара на крышу здания. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации людей. Сейчас площадь пожара составляет 200 кв. м. в ходе ликвидации были спасены два человека, еще 15 человек - выведены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
Локализация пожара осложнена деревянными перекрытиями в доме, из-за чего пожар быстро распространяется, добавили в КГГА.
Указано, что к тушению пожара привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 спасателей.
Добавим, что в Telegram-канале КГГА сообщается, что из-за пожара улица Большая Васильковская возле дома №85 перекрыта.
Также отметим, по данным пресс-службы ГСЧС, 19 августа в 19:55 пожар в жилом доме по ул. Большая Васильковская локализован на площади 800 м.кв. Жертв и пострадавших, по данным спасателей, нет.
Как сообщал УНН, в Житомирской области произошел пожар в костеле.