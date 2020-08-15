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На Житомирщині сталася пожежа в костелі

На Житомирщині сталася пожежа в костелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Малині Житомирської області сталася пожежа в костелі. Про це УНН повідомили у пресслужбі управління ДСНС в області.

"15 серпня о 4 ранку під час чергування фахівці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Малин помітили дим в метрах 100 від підрозділу. Прийшовши на місце події, вони з’ясувалося, що зайнялася будівля двоповерхового цегляного костелу – з-під частини даху та вікна на другому поверсі, де знаходилося підсобне приміщення, йшов дим. Працівник намагався загасити пожежу вогнегасником, але в нього це не виходило", - розповіли у відомстві.

Як вказано, існувала загроза швидкого розповсюдження вогню по всій будівлі, розміри якої 23х12 м, а також на поруч розташовану дитячу спортивну школу.

"О 5:15 рятувальники зупинили розповсюдження горіння, а о 6:20 – ліквідували пожежу. Їм вдалося врятувати більшу частини даху та молитовну залу. Вогнем знищено 20 кв. м покрівлі, майно у двох підсобних приміщеннях на першому та другому поверхах", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі.

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