В Житомирской области произошел пожар в костеле
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Малине Житомирской области произошел пожар в костеле. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС в области.
"15 августа в 4 утра во время дежурства специалисты 13-й Государственной пожарно-спасательной части города Малин заметили дым в метрах 100 от подразделения. Придя на место происшествия, они выяснили, что загорелось здание двухэтажного кирпичного костела - из-под части крыши и окна на втором этаже, где находилось подсобное помещение, шел дым. Работник пытался потушить пожар огнетушителем, но у него это не получалось", - рассказали в ведомстве.
Как указано, существовала угроза быстрого распространения огня по всему зданию, размеры которого 23х12 м, а также на рядом расположенную детскую спортивную школу.
"В 5:15 спасатели остановили распространение горения, а в 6:20 - ликвидировали пожар. Им удалось спасти большую часть крыши и молитвенный зал. Огнем уничтожено 20 кв. м кровли, имущество в двух подсобных помещениях на первом и втором этажах", - сказано в сообщении.
Напомним, в Днепре произошел масштабный пожар в административном здании.