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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76321 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100778 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124963 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106376 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126249 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100961 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101828 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103824 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Житомирской области произошел пожар в костеле

В Житомирской области произошел пожар в костеле

Киев  •  УНН

 • 22922 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Малине Житомирской области произошел пожар в костеле. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС в области.

"15 августа в 4 утра во время дежурства специалисты 13-й Государственной пожарно-спасательной части города Малин заметили дым в метрах 100 от подразделения. Придя на место происшествия, они выяснили, что загорелось здание двухэтажного кирпичного костела - из-под части крыши и окна на втором этаже, где находилось подсобное помещение, шел дым. Работник пытался потушить пожар огнетушителем, но у него это не получалось", - рассказали в ведомстве.

Как указано, существовала угроза быстрого распространения огня по всему зданию, размеры которого 23х12 м, а также на рядом расположенную детскую спортивную школу.

"В 5:15 спасатели остановили распространение горения, а в 6:20 - ликвидировали пожар. Им удалось спасти большую часть крыши и молитвенный зал. Огнем уничтожено 20 кв. м кровли, имущество в двух подсобных помещениях на первом и втором этажах", - сказано в сообщении.

Напомним, в Днепре произошел масштабный пожар в административном здании.

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