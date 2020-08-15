Знищено дах та офіси: у Дніпрі масштабна пожежа в адміністративній будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Масштабна пожежа сталася в адміністративній будівлі товариства з обмеженою відповідальністю у Дніпрі. Вогнем знищено дах, перекриття та частково офісні приміщення на площі 1100 кв. метрів. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу на вулиці Ясельній Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро рятувальники отримали 15-го серпня о 5:41.
На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла в 3- та 4-поверховій адміністративній будівлі, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю.
"Вогнем знищено дах, перекриття та частково офісні приміщення на загальній площі 1100 кв. метри. Загиблих та постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.
Пожежа локалізована о 7:42 та ліквідована о 8:26.
Нагадаємо, в Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей.