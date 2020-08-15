Уничтожены крыша и офисы: в Днепре крупный пожар в административном здании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Крупный пожар произошел в административном здании общества с ограниченной ответственностью в Днепре. Огнем уничтожены крыша, перекрытия и частично офисные помещения на площади 1100 кв. метров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре на улице Ясельной Амур-Нижнеднепровский района города Днепр спасатели получили 15 августа в 5:41.
На месте пожарные установили, что пожар возник в 3- и 4-этажном административном здании, которое принадлежит обществу с ограниченной ответственностью.
Проведя разведку, первый руководитель тушения пожара подтвердил 4-й номер вызова.
"Огнем уничтожены крыша, перекрытия и частично офисные помещения на общей площади 1100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.
Пожар локализован в 7:42 и ликвидирован в 8:26.
Напомним, в Одессе из-за пожара в 20-этажном доме эвакуировали людей.