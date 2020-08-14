В Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Одесі сьогодні в ночі загасили пожежу у 20-поверховому житловому будинку, постраждалих немає. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
“14 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Одеса по вул. Марсельська, 60 в двадцятиповерховому житловому будинку виникла пожежа електрощитової з подальшим розповсюдженням по електричній шахті з другого на дев’ятий поверх”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через пожежу евакуювали мешканців будинку.
“Станом на 23:32 пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. 14 серпня о 23:57 пожежу в електричній шахті двадцятиповерхового житлового будинку ліквідовано”, — повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Чехії в багатоповерховому будинку сталась пожежа, в результаті якої загинуло 11 осіб, ще 10 — постраждали.