В Одесі через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей

“14 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Одеса по вул. Марсельська, 60 в двадцятиповерховому житловому будинку виникла пожежа електрощитової з подальшим розповсюдженням по електричній шахті з другого на дев’ятий поверх”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через пожежу евакуювали мешканців будинку.

“Станом на 23:32 пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. 14 серпня о 23:57 пожежу в електричній шахті двадцятиповерхового житлового будинку ліквідовано”, — повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Чехії в багатоповерховому будинку сталась пожежа, в результаті якої загинуло 11 осіб, ще 10 — постраждали.