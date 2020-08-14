В Одессе из-за пожара в 20-этажном доме эвакуировали людей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Одессе сегодня ночью потушили пожар в 20-этажном жилом доме, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
“14 августа в ГСЧС поступила информация, что в г. Одесса по ул. Марсельская, 60 в двадцатиэтажном жилом доме возник пожар электрощитовой с последующим распространением по электрической шахте со второго на девятый этаж”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за пожара эвакуировали жителей дома.
“По состоянию на 23:32 пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. 14 августа в 23:57 пожар в электрической шахте двадцатиэтажного жилого дома ликвидирован”, — сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Чехии во многоэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек, еще 10 — пострадали.