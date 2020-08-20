Не могли загасити протягом ночі: на Харківщині горів склад гумових виробів

“19 серпня о 18 год. 28 хв. у с. Безруки Дергачівського району в одноповерховій складській будівлі (зберігання гумових виробів) виникла пожежа”, — повідомили рятувальники.

Вже зранку 20 серпня, о 06 год. 55 хв. пожежу ліквідували.

Зазначається, що жертв та постраждалих нема.

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“Вогнем знищено складську будівлю та гумові вироби на площі 1 тис. м2. Врятовано поруч розташовані виробничі будівлі”, — повідомили у пресцентрі.

До гасіння залучалося 40 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, ввечері 19 серпня в Печерському районі столиці в чотирьохповерховому житловому будинку в квартирі на 4 поверсі виникла пожежа з розповсюдженням на дах, яку пізніше було ліквідовано.