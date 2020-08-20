Не могли загасити протягом ночі: на Харківщині горів склад гумових виробів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На Харківщині ввечері 19 серпня сталася пожежа на складській будівлі, де зберігались гумові вироби. Вогнеборці не могли загасити вогонь всю ніч, проте, в результаті — пожежу було ліквідовано. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні, передає УНН.
“19 серпня о 18 год. 28 хв. у с. Безруки Дергачівського району в одноповерховій складській будівлі (зберігання гумових виробів) виникла пожежа”, — повідомили рятувальники.
Вже зранку 20 серпня, о 06 год. 55 хв. пожежу ліквідували.
Зазначається, що жертв та постраждалих нема.
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“Вогнем знищено складську будівлю та гумові вироби на площі 1 тис. м2. Врятовано поруч розташовані виробничі будівлі”, — повідомили у пресцентрі.
До гасіння залучалося 40 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки.
Нагадаємо, ввечері 19 серпня в Печерському районі столиці в чотирьохповерховому житловому будинку в квартирі на 4 поверсі виникла пожежа з розповсюдженням на дах, яку пізніше було ліквідовано.