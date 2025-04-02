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Не для мобилизационных мероприятий: полиция Киевской области разъяснила привлечение участкового к чату ОСМД

Киев • УНН

 • 16897 просмотра

Полиция Киевской области опровергла связь между участием офицеров общины в чатах ОСМД и мобилизационными мероприятиями. Инициатива возникла по просьбе жителей для оперативного реагирования на нарушения.

Не для мобилизационных мероприятий: полиция Киевской области разъяснила привлечение участкового к чату ОСМД

Полиция Киевской области призвала не связывать приобщение полицейского офицера общины к чату ОСМД с мобилизационными мероприятиями. Это было осуществлено по обращению жителей, чтобы быстрее реагировать на нарушения и помогать гражданам. Об этом заявили в полиции Киевской области, передает УНН.

Полиция Киевской области призывает не распространять недостоверную информацию. В частности, в соцсетях получило распространение видео с комментарием полицейского офицера громады по безопасности жителей на вверенной ему территории. Речь шла о приобщении ПОГа (полицейского офицера громады – ред.) к чату ОСМД, чтобы быстрее реагировать на нарушения и помогать гражданам. С соответствующей просьбой к полицейскому обратились жители 

- говорится в сообщении.

Однако, как отметили в полиции, некоторые телеграмм-каналы трактовали информацию искаженно, связывая это с мероприятиями мобилизации.

Призываем пользоваться проверенными источниками и не распространять ложную информацию! 

- призвали в полиции.

"Достигли критической отметки": Омбудсмен о нарушениях прав граждан во время мобилизации27.03.25, 14:46 • 16505 просмотров

Контекст

В комментарии для ТСН.ua пресс-секретарь полиции Киевской области Яна Ермоленко сообщила, что мероприятия по добавлению учетных записей полицейских в чаты ОСМД есть в Белоцерковском районе Киевской области.

Отвечу на вопрос о том, почему полицейского добавляют в такой чат. Об этом попросили сами главы ОСМД — пришли к полицейскому офицеру громады и предложили ему, спросили о том, согласится ли он на то, чтобы его добавили в такой чат 

- рассказала Ермоленко.

По данным полиции Киевской области, один из председателей ОСМД таким образом надеется на то, что благодаря полицейскому будет мониториться, контролироваться общественный порядок в доме.

В то же время адвокат Роман Симутин, комментируя появление полицейских в отдельных чатах ОСМД Киевской области, заявил, что инициатива добавления учетных записей полицейских сама по себе является неплохой и направленной на усиление безопасности, но, не исключено, что может быть использована и в других целях, в частности, в отношении мобилизации.

Если в чате кто-то напишет, например, о мобилизационных мероприятиях, о том, что на территории дома работают работники ТЦК, то это может трактоваться как препятствование законной деятельности ВСУ, как срыв мобилизационных мероприятий. Полиция может зафиксировать такой случай и привлечь к ответственности 

- рассказал адвокат.
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