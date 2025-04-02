Не для мобилизационных мероприятий: полиция Киевской области разъяснила привлечение участкового к чату ОСМД
Киев • УНН
Полиция Киевской области опровергла связь между участием офицеров общины в чатах ОСМД и мобилизационными мероприятиями. Инициатива возникла по просьбе жителей для оперативного реагирования на нарушения.
Полиция Киевской области призвала не связывать приобщение полицейского офицера общины к чату ОСМД с мобилизационными мероприятиями. Это было осуществлено по обращению жителей, чтобы быстрее реагировать на нарушения и помогать гражданам. Об этом заявили в полиции Киевской области, передает УНН.
Полиция Киевской области призывает не распространять недостоверную информацию. В частности, в соцсетях получило распространение видео с комментарием полицейского офицера громады по безопасности жителей на вверенной ему территории. Речь шла о приобщении ПОГа (полицейского офицера громады – ред.) к чату ОСМД, чтобы быстрее реагировать на нарушения и помогать гражданам. С соответствующей просьбой к полицейскому обратились жители
Однако, как отметили в полиции, некоторые телеграмм-каналы трактовали информацию искаженно, связывая это с мероприятиями мобилизации.
Призываем пользоваться проверенными источниками и не распространять ложную информацию!
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Контекст
В комментарии для ТСН.ua пресс-секретарь полиции Киевской области Яна Ермоленко сообщила, что мероприятия по добавлению учетных записей полицейских в чаты ОСМД есть в Белоцерковском районе Киевской области.
Отвечу на вопрос о том, почему полицейского добавляют в такой чат. Об этом попросили сами главы ОСМД — пришли к полицейскому офицеру громады и предложили ему, спросили о том, согласится ли он на то, чтобы его добавили в такой чат
По данным полиции Киевской области, один из председателей ОСМД таким образом надеется на то, что благодаря полицейскому будет мониториться, контролироваться общественный порядок в доме.
В то же время адвокат Роман Симутин, комментируя появление полицейских в отдельных чатах ОСМД Киевской области, заявил, что инициатива добавления учетных записей полицейских сама по себе является неплохой и направленной на усиление безопасности, но, не исключено, что может быть использована и в других целях, в частности, в отношении мобилизации.
Если в чате кто-то напишет, например, о мобилизационных мероприятиях, о том, что на территории дома работают работники ТЦК, то это может трактоваться как препятствование законной деятельности ВСУ, как срыв мобилизационных мероприятий. Полиция может зафиксировать такой случай и привлечь к ответственности