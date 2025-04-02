Не для мобілізаційних заходів: поліція Київщини роз'яснила долучення дільничного до чату ОСББ

Поліція Київської області закликала не пов’язувати долучення поліцейського офіцера громади до чату ОСББ з мобілізаційними заходами. Це було здійснено за зверненням жителів, аби швидше реагувати на порушення та допомагати громадянам. Про це заявили в поліції Київської області, передає УНН.

Поліція Київщини закликає не поширювати недостовірну інформацію. Зокрема, у соцмережах набуло поширення відео із коментарем поліцейського офіцера громади щодо безпеки мешканців на ввіреній йому території. Йшлося про долучення ПОГа (поліцейського офіцера громади – ред.) до чату ОСББ, аби швидше реагувати на порушення та допомагати громадянам. Із відповідним проханням до поліцейського звернулись жителі

Проте, як наголосили в поліції, деякі телеграм-канали трактували інформацію викривлено, пов’язуючи це із заходами мобілізації.

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Контекст

У коментарі для ТСН.ua речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко повідомила, що заходи з додавання облікових записів поліцейських до чатів ОСББ є у Білоцерківському районі Київської області.

Відповім на питання про те, чому поліцейського додають до такого чату. Про це попрохали самі голови ОСББ — прийшли до поліцейського офіцера громади і запропонували йому, спитали про те, чи погодиться він на те, щоб його додали до такого чату

За даними поліції Київщини, один з голів ОСББ таким чином сподівається на те, що завдяки поліцейському буде моніторитись, контролюватись громадський порядок в будинку.

У той же час адвокат Роман Сімутін, коментуючи появу поліцейських в окремих чатах ОСББ Київської області, заявив, що ініціатива додавання облікових записів поліцейських сама по собі є непоганою та направленою на посилення безпеки, але, не виключено, що може бути використана і в інших цілях, зокрема щодо мобілізації.

Якщо в чаті хтось напише, наприклад, про мобілізаційні заходи, про те, що на території будинку працюють працівники ТЦК, то це може трактуватись як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, як зрив мобілізаційних заходів. Поліція може зафіксувати такий випадок та притягнути до відповідальності