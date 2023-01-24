Не будет успеха: Зеленский о возможном наступлении из беларуси

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«Что касается российских войск, которые могут оказаться сегодня на любой территории, любого государства, потому что они считают, что у них военный шенген, поэтому это все зависит от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать вооруженных людей на свою территорию», - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что задача украинских военных готовиться к любым вызовам.

«Это не просто, поэтому нуждаемся в помощи партнеров, потому что территория у нас очень большая. Поэтому имеем ограничения по количеству амуниции, должны готовиться к любым вызовам. Я считаю, что по этому направлению успеха у них не будет», - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что новое наступление россии может быть на любом направлении.

Самопровозглашённый президент беларуси александр лукашенко на совещании заявил, что страну просили не воевать с Украиной, предлагали заключить "пакт о ненападении".

В феврале 2022 года часть российских атак на Украину началась с территории беларуси. В этом году там на постоянной основе находятся российские военные (по оценкам Украины около 11 тыс. человек) в рамках "совместных учений".

Западные аналитики говорят, что этих сил недостаточно для новой полноценной атаки и, скорее всего, учения необходимы для того, чтобы Украина постоянно держала часть своих военных соединений на северной границе страны. Там с прошлой весны не ведутся активные боевые действия.