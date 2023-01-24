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"Пропонували пакт про ненапад": лукашенко зробив чергову заяву про Україну

Київ • УНН

 • 1870165 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко на нараді заявив, що країну просили не воювати з Україною, пропонували укласти "пакт про ненапад". Його слова цитує білоруське агентство "Белта", повідомляє УНН.

"Пропонували пакт про ненапад": лукашенко зробив чергову заяву про Україну

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Так, за його словами, нібито “Захід не відмовився від своїх планів щодо білорусі, в Україні продовжують готувати бойовиків та екстремістів”.

Цитата

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо це їм треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати", - заявив він.

Нагадаємо

У лютому 2022 року частина російських атак на Україну почалася з території білорусі. Цього року там на постійній основі перебувають російські військові (за оцінками України близько 11 тис. осіб) у межах "спільних навчань".

Західні аналітики кажуть, що цих сил недостатньо для нової повноцінної атаки і, найімовірніше, навчання необхідні для того, щоб Україна постійно тримала частину своїх військових з'єднань на північному кордоні країни. Там з минулої весни не ведуться активні бойові дії.

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