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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Предлагали пакт о ненападении": лукашенко сделал очередное заявление об Украине

Киев • УНН

 • 1870165 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко на совещании заявил, что страну просили не воевать с Украиной, предлагали заключить "пакт о ненападении". Его слова цитирует белорусское агентство "Белта", сообщает УНН.

"Предлагали пакт о ненападении": лукашенко сделал очередное заявление об Украине

Детали

Так, по его словам, якобы “Запад не отказался от своих планов в отношении беларуси, в Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов”.

Цитата

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать", - заявил он.

Дополнение

В феврале 2022 часть российских атак на Украину началась с территории беларуси. В этом году там на постоянной основе находятся российские военные (по оценкам Украины, около 11 тыс. человек) в рамках "совместных учений".

Западные аналитики говорят, что этих сил недостаточно для новой полноценной атаки и, скорее всего, учения необходимы для того, чтобы Украина постоянно держала часть своих военных соединений на северной границе страны. Там с прошлой весны не ведутся активные боевые действия.

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