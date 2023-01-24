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Не буде успіху: Зеленський про можливий наступ з білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що в окупантів не буде успіху з білоруського напрямку. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.

Не буде успіху: Зеленський про можливий наступ з білорусі

Цитата

«Що стосується російських військ, які можуть опинитися сьогодні на будь-якій території, будь-якої держави, бо вони вважають, що у них військовий шенген, тому це все залежить від поваги населення будь-якої держави до своєї держави, а також поваги керівництва тієї чи іншої держави, яка може допустити або не пускати озброєних людей на свою територію»,- розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що завдання українських військових готуватися до будь-яких викликів.

«Це не просто, тому потребуємо допомоги партнерів, бо територія у нас дуже велика. Тому маємо обмеження за кількістю амуніції, маємо готуватися до будь-яких викликів. Я вважаю, що з цього напрямку успіху у них не буде»,- сказав Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що новий наступ росії може бути на будь-якому напрямку.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко на нараді заявив, що країну просили не воювати з Україною, пропонували укласти "пакт про ненапад".

У лютому 2022 року частина російських атак на Україну почалася з території білорусі. Цього року там на постійній основі перебувають російські військові (за оцінками України близько 11 тис. осіб) у межах "спільних навчань".

Західні аналітики кажуть, що цих сил недостатньо для нової повноцінної атаки і, найімовірніше, навчання необхідні для того, щоб Україна постійно тримала частину своїх військових з'єднань на північному кордоні країни. Там з минулої весни не ведуться активні бойові дії.

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