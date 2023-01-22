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Зеленський: новий наступ рф може бути на будь-якому напрямку

Київ • УНН

 • 1094436 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ARD заявив, що новий наступ росії може бути на будь-якому напрямку, передає УНН.

Зеленський: новий наступ рф може бути на будь-якому напрямку

Цитата

“путін відправляє помирати на війну сотні тисяч людей. Чужих. Його діти не воюють, його діти не помирають, його діти не страждають. А де його діти і онуки? Вони не воюють, не вміють стріляти, то може вони на Донбасі? Підтримують там, як він каже, бідних людей, яких ображають? Чи вони на окупованих територіях України, у Криму, стоять на сторожі порядку? Думаю, що ні. Ми їх не знайдемо з вами. І після війни, і далі. Ці люди будуть жити. Ціна цієї війни — це чужі жертви, не президента росії”, — наголосив Зеленський.

Також він додав, що путін продовжує ставити задачі на фронті, попри загибель великої кількості людей щодня.

“Наступ може бути з будь-якого боку. Наступ може бути на Півдні чи Сході. Він же ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Оці постійні задачі, сотні, тисячі людей щодня гинуть, а він все одно ставить ці задачі”, — сказав Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наступ з території білорусі може початися в кінці 2023 року, - ISW

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