Зеленський: новий наступ рф може бути на будь-якому напрямку

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“путін відправляє помирати на війну сотні тисяч людей. Чужих. Його діти не воюють, його діти не помирають, його діти не страждають. А де його діти і онуки? Вони не воюють, не вміють стріляти, то може вони на Донбасі? Підтримують там, як він каже, бідних людей, яких ображають? Чи вони на окупованих територіях України, у Криму, стоять на сторожі порядку? Думаю, що ні. Ми їх не знайдемо з вами. І після війни, і далі. Ці люди будуть жити. Ціна цієї війни — це чужі жертви, не президента росії”, — наголосив Зеленський.

Також він додав, що путін продовжує ставити задачі на фронті, попри загибель великої кількості людей щодня.

“Наступ може бути з будь-якого боку. Наступ може бути на Півдні чи Сході. Він же ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Оці постійні задачі, сотні, тисячі людей щодня гинуть, а він все одно ставить ці задачі”, — сказав Зеленський.

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