Наступ з території Білорусі може початися в кінці 2023 року, - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що загроза наступу з території Білорусі є, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше осені 2023 року, передає УНН.
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Аналітики зазначають, що активність російських військ в Білорусі вказує на те, що наступ на початку 2023 року є малоймовірним, тоді як восени ця загроза виглядає більш серйозною.
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"Поточна оцінка Найнебезпечнішого плану дій (MDCOA) – це напад Росії на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року. Це не просто відтермінування часових рамок для попереднього MDCOA. Це абсолютно новий MDCOA, оскільки він відбуватиметься за інших обставин", - заявляють в ISW.
За думкою аналітиків, до того часу Росія завершить щорічний призовний цикл осіннього 2022 року та перебуватиме в циклі весняного 2023 року, а до осені 2023 року, цілком можливо, завершить один або кілька додаткових призовів у запас.
Нагадаємо
Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначив, що навіть після поразки в Україні росія становитиме загрозу для НАТО.