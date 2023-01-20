Навіть після поразки в Україні росія становитиме загрозу для НАТО — Бауер

Деталі

На думку представника Альянсу, після завершення бойових дій в Україні рф постарається відновити і посилити власний військовий потенціал.

Цитата

"Яким би не був результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції, тому загроза для нас не зникає. Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали", — заявив Бауер.

Нагадаємо

Сполучені Штати працюють з дев'ятьма країнами Латинської Америки з питання передачі Україні радянської та російської зброї, яка перебуває на балансі їх збройних сил, в обмін на постачання американської техніки, — голова Південного командування ЗС США генерал Лора Річардсон.