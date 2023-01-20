Даже после поражения в Украине россия будет представлять угрозу для НАТО - Бауэр

Детали

По мнению представителя Альянса, после завершения боевых действий в Украине рф постарается восстановить и усилить собственный военный потенциал.

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"Каким бы ни был исход войны, россияне, скорее всего, будут иметь подобные амбиции, поэтому угроза для нас не исчезает. Общее убеждение заключается в том, что русские восстановят то, что они имели, они также сделают выводы из этого конфликта и постараются улучшить то, что они имели", — заявил Бауэр.

Напомним

Соединенные Штаты работают с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине советского и российского оружия, находящегося на балансе их вооруженных сил, в обмен на поставку американской техники, — глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон.