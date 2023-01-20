Даже после поражения в Украине россия будет представлять угрозу для НАТО - Бауэр
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что даже после поражения в Украине россия будет представлять угрозу для НАТО. Об этом информирует УНН.
Детали
По мнению представителя Альянса, после завершения боевых действий в Украине рф постарается восстановить и усилить собственный военный потенциал.
Цитата
"Каким бы ни был исход войны, россияне, скорее всего, будут иметь подобные амбиции, поэтому угроза для нас не исчезает. Общее убеждение заключается в том, что русские восстановят то, что они имели, они также сделают выводы из этого конфликта и постараются улучшить то, что они имели", — заявил Бауэр.
Напомним
Соединенные Штаты работают с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине советского и российского оружия, находящегося на балансе их вооруженных сил, в обмен на поставку американской техники, — глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон.