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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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США співпрацюють з Латинською Америкою щодо поставок зброї Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Сполучені Штати працюють з дев'ятьма країнами Латинської Америки з питання передачі Україні радянської та російської зброї, яка перебуває на балансі їх збройних сил, в обмін на постачання американської техніки, — голова Південного командування ЗС США генерал Лора Річардсон. Про це інформує Голос Америк, передає УНН.

США співпрацюють з Латинською Америкою щодо поставок зброї Україні

Цитата

"Куба, Венесуела та Нікарагуа та ще шість країн, тобто лише дев'ять країн Латинської Америки мають радянське та російське озброєння.

Ми працюємо над тим, щоб замінити це російське озброєння на американське, якщо ці країни захочуть передати його Україні", — заявила Річардсон.

Також Річардсон додала, що через введені санкції оператори російської військової техніки в Латинській Америці мають труднощі з отриманням від росії запасних частин, щоб підтримувати боєздатність техніки, військових комплексів і літальних апаратів.

Нагадаємо

Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва до України, щоб допомогти їй у відбитті російської агресії до тих пір, поки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників.

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