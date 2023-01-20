США співпрацюють з Латинською Америкою щодо поставок зброї Україні

Цитата

"Куба, Венесуела та Нікарагуа та ще шість країн, тобто лише дев'ять країн Латинської Америки мають радянське та російське озброєння.

Ми працюємо над тим, щоб замінити це російське озброєння на американське, якщо ці країни захочуть передати його Україні", — заявила Річардсон.

Також Річардсон додала, що через введені санкції оператори російської військової техніки в Латинській Америці мають труднощі з отриманням від росії запасних частин, щоб підтримувати боєздатність техніки, військових комплексів і літальних апаратів.

Нагадаємо

Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва до України, щоб допомогти їй у відбитті російської агресії до тих пір, поки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників.