США сотрудничают с Латинской Америкой по поставкам оружия Украине

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"Куба, Венесуэла и Никарагуа и еще шесть стран, то есть только девять стран Латинской Америки имеют советское и российское вооружение.

Мы работаем над тем, чтобы заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине", — заявила Ричардсон.

Также Ричардсон добавила, что из-за введенных санкций операторы российской военной техники в Латинской Америке испытывают трудности с получением от России запасных частей, чтобы поддерживать боеспособность техники, военных комплексов и летательных аппаратов.

Напомним

Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину, чтобы помочь ей в отражении российской агрессии до тех пор, пока США не согласятся отправить свои собственные танки Abrams, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников.