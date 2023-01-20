Наступление с территории Беларуси может начаться в конце 2023 года, - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что угроза наступления с территории Беларуси есть, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года, передает УНН.
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Аналитики отмечают, что активность российских войск в Беларуси указывает на то, что наступление в начале 2023 года маловероятно, тогда как осенью эта угроза выглядит более серьезной.
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"Текущая оценка самого опасного плана действий (MDCOA) – это нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего MDCOA. Это совершенно новый MDCOA, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах", - заявляют в ISW.
По мнению аналитиков, к тому времени Россия завершит ежегодный призывной цикл осеннего 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года, вполне возможно, завершит один или несколько дополнительных призывов в запас.
Напомним
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что даже после поражения в Украине россия будет представлять угрозу для НАТО.