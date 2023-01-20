Наступление с территории Беларуси может начаться в конце 2023 года, - ISW

Детали

Аналитики отмечают, что активность российских войск в Беларуси указывает на то, что наступление в начале 2023 года маловероятно, тогда как осенью эта угроза выглядит более серьезной.

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"Текущая оценка самого опасного плана действий (MDCOA) – это нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего MDCOA. Это совершенно новый MDCOA, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах", - заявляют в ISW.

По мнению аналитиков, к тому времени Россия завершит ежегодный призывной цикл осеннего 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года, вполне возможно, завершит один или несколько дополнительных призывов в запас.

Напомним

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что даже после поражения в Украине россия будет представлять угрозу для НАТО.