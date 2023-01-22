Зеленский: новое наступление рф может быть на любом направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ARD заявил, что новое наступление россии может быть на любом направлении, передает УНН.
Цитата
“путин отправляет умирать на войну сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Они не воюют, не умеют стрелять, то может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых обижают? Или они на оккупированных территориях Украины, в Крыму, стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны — это чужие жертвы, не президента россии”, — подчеркнул Зеленский.
Также он добавил, что путин продолжает ставить задачи на фронте, несмотря на гибель большого количества людей ежедневно.
“Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на юге или на востоке. Он же ставил цель выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно гибнут, а он все равно ставит эти задачи”, — сказал Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наступление с территории беларуси может начаться в конце 2023 года, - ISW