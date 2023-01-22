Зеленский: новое наступление рф может быть на любом направлении

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“путин отправляет умирать на войну сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Они не воюют, не умеют стрелять, то может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых обижают? Или они на оккупированных территориях Украины, в Крыму, стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны — это чужие жертвы, не президента россии”, — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что путин продолжает ставить задачи на фронте, несмотря на гибель большого количества людей ежедневно.

“Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на юге или на востоке. Он же ставил цель выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно гибнут, а он все равно ставит эти задачи”, — сказал Зеленский.

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