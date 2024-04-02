Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Новые поставщики продуктов питания для ВСУ не должны бояться заявлять о попытках давления на них со стороны фирм, которые ранее пытались сорвать тендеры. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

Детали

По его словам, правоохранители должны реагировать на эту информацию.

"Правоохранители, конечно, должны на это реагировать, а компании должны обращаться к ним с заявлениями о давлении. Это не обязательно уголовное дело, но это история, которая требует соответствующей реакции. Потому что понятно зачем это делается - чтобы выбросить с рынка, сделать так, чтобы они не участвовали в чем-то. Поэтому здесь должны подключаться все правоохранительные органы, которые имеют к этому отношение. Просто в контексте даже служебной проверки фактов.

Ну а тем фирмам, на которых давят - им не надо бояться обращаться, потому что если они этого не будут делать их потом еще и привяжут к каким-то псевдокоррупционным схемам", - рассказал Рейтерович.

Отдельно отметил, что первые выводы относительно эффективности новой системы обеспечения продуктами питания ВСУ можно будет делать через несколько месяцев.

"На самом деле, это минимум несколько месяцев: в среднем - три, потому что надо посмотреть, как оно доходит до воинских частей, на сколько все это оперативно и качественно, потом собрать фидбек от людей, которые потребляют то, что привозят, соответственно на это также нужно время. Затем все это обработать и соответственно уже иметь какие-то определенные промежуточные результаты. Вообще по западным стандартам это занимает в среднем 100 дней - идет мониторинг, затем готовится под конец 100 дней пожелания, замечания. Они учитываются, и после этого вносятся коррективы в программу и она реализуется дальше, но уже с определенными изменениями - чтобы убрать недостатки, которые были обнаружены", - добавил политолог.

Контекст

На прошлой неделе начались поставки продуктов питания для Вооруженных сил Украины по первым контрактам, которые заключил "Государственный оператор тыла" - в воинские части по всей Украине направились 300 грузовиков.

Как заявил Директор по управлению поставками ГОТ Яким Коваленко в эксклюзивном комментарии УНН, они получают определенную информацию что фирмы, которые ранее обеспечивали ВСУ продуктами питания пытаются давить на новых поставщиков.

"Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков и производителей, которые поставляют свою продукцию как субподрядчики. В основном это запугивание по закрытию для них возможности поставки для ВСУ, когда старые компании "возобновят поставки". К сожалению, также получаем сигналы о высказывании пожеланий от начальников продовольственных служб относительно исключительного перечня производителей продукции от которых возможен прием товара на воинскую часть", - рассказал Коваленко.

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