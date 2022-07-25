Не больше, чем лагерная пропаганда рф: ОП об уголовных инициативах относительно "референдумов" на оккупированных территориях Украины

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«Повторю аксиому… Любые уголовные инициативы в отношении «референдумов» и квазифедеральных «округов» – не более, чем лагерная пропаганда рф. Пропаганда, которая с каждым днем ​​теряет связь с реальным положением дел. Реальное будущее место россии определится только на поле боя. Немного терпения», – заявил он.

Дополнение

Российские захватчики готовятся к проведению «референдума» о присоединении к россии временно оккупированной территории Луганской области.

Оккупационные власти "Херсонской военно-гражданской администрации" заявили, что в следующем году намерены провести референдум по присоединению Херсонской области к россии.