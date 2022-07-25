Не більше, ніж табірна пропаганда рф: ОП про кримінальні ініціативи щодо "референдумів" на окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які спроби проведення «референдумів» на тимчасово захоплених територіях є лише табірною пропагандою росії. За його словами, все вирішиться на полі бою. Про це повідомив Подоляк на сторінці у Twitter, інформує УНН.
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«Повторю аксіому… Будь-які кримінальні ініціативи щодо «референдумів» та квазіфедеральних «округів» – не більше, ніж табірна пропаганда рф. Пропаганда, що з кожним днем втрачає зв’язок з реальним станом справ. Реальне майбутнє місце росії визначиться лише на полі бою. Трохи терпіння», - заявив він.
Доповнення
Російські загарбники готуються до проведення «референдуму» про приєднання до росії тимчасово окупованої території Луганщини.
Окупаційна влада "Херсонської військово-цивільної адміністрації" заявила, що наступного року має намір провести референдум щодо приєднання Херсонської області до росії.