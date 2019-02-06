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НБУ утвердил перечень банков для стресс-тестирования

НБУ утвердил перечень банков для стресс-тестирования

Киев  •  УНН

 • 7494 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальный банк Украины утвердил техническое задание для оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2019 году и определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирования в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2019 году будут проходить 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. В перечень попали учреждения, которые по состоянию на 1 ноября 2018 были самыми по трем показателям: объем активов взвешенных на риск (вес - 40%), депозиты физических лиц (50%) и кредиты физическим лицам (10%)", - сообщает банк.

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Оценка качества активов является обязательным для всех банков. В 2019 году ее будут проходить 76 из 77 учреждений, имеющих банковские лицензии ( "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не проходит оценку устойчивости).

Оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2019 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR), а для крупнейших банков еще и стресс-тестирования.

Стресс-тестирование будут проходить следующие банки:

● Приватбанк
● Ощадбанк
● Альфа-Банк
● Райффайзен Банк Аваль
● Укрэксимбанк
● ПУМБ
● Укргазбанк
● УкрСиббанк
● ОТП Банк
● Креди Агриколь Банк
● Акционерный банк "Пивденный"
● ТАСкомбанк
● Кредобанк
● Сбербанк
● ПроКредит Банк
● Укрсоцбанк (результаты стресс-тестирования для банка будут учитываться учитывая динамику его присоединения к Альфа-Банка)
● Мегабанк
● Банк Кредит Днепр
● Универсал Банк
● А-Банк
● Проминвестбанк
● Идея Банк
● Банк "Восток"
● МТБ Банк
● Банк Инвестиций и Сбережений
● Индустриал Банк
● Банк "Глобус"
● Международный инвестиционный банк
● Банк "Форвард"

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"По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). Необходимый уровень нормативов достаточности капитала будет рассчитан таким образом, чтобы обеспечить выполнением банками минимальных требований Н3 и Н2 по базовому сценарию (10% и 7% соответственно) и снижены требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) на всем прогнозном периоде", - добавили в банке.

Напомним, Национальный банк Украины за 2018 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений, в частности - Службе безопасности Украины информацию о 42 банков.

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