Нацбанк за рік повідомив СБУ про підозрілі операції у 42 банках
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ, зокрема - Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"За 2018 рік Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків та 8 небанківських фінансових установ", - вказали у НБУ.
За даними НБУ, надано такі відомості:
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- за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн дол. США, 11,8 млн євро;
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- за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 17 листів про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму більше 839,6 млн грн, 738,4 млн дол. США, 8,8 млн євро, 57,2 млн руб.
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"Також впродовж 2018 року НБУ надіслав до Національного антикорупційного бюро України сім повідомлень про підозрілі фінансові операції банківських клієнтів", - додали у Нацбанку.
Надана правоохоронцям інформація, як вказали у НБУ, здебільшого стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування.
Нагадаємо, банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів.