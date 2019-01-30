Нацбанк за рік повідомив СБУ про підозрілі операції у 42 банках

"За 2018 рік Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків та 8 небанківських фінансових установ", - вказали у НБУ.

За даними НБУ, надано такі відомості:



за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн дол. США, 11,8 млн євро;



за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 17 листів про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму більше 839,6 млн грн, 738,4 млн дол. США, 8,8 млн євро, 57,2 млн руб.



"Також впродовж 2018 року НБУ надіслав до Національного антикорупційного бюро України сім повідомлень про підозрілі фінансові операції банківських клієнтів", - додали у Нацбанку.

Надана правоохоронцям інформація, як вказали у НБУ, здебільшого стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування.

Нагадаємо, банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів.