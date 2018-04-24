Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на НБУ.
“За даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку подають банки до НБУ, за I квартал банки надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року (понад 1,7 млн фінансових операцій)”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, підвищити ефективність протидії схемним операціям банкам у першому кварталі допомогла реалізація в повному обсязі ризик-орієнтованого підходу під час планування та здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу та проведення освітніх заходів для банків з цих питань.
Крім того, повідомляється, що за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу станом на 1 квітня 2018 року до правоохоронних органів надіслано 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку щодо фінансових операцій на загальну суму понад 16,3 млрд грн, 80,5 млн доларів, 7,7 млн євро.
Також зазначається, що впродовж I кварталу надіслано 4 повідомлення про підозрілі фінансові операції до НАБУ.
“Протягом I кварталу Нацбанк за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю інформував правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів п’яти банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше 34,5 млн доларів”, — додали в НБУ.
Регулятор пояснив, що здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.
Нагадаємо, у НБУ вважають, що закон про створення кредитного реєстру Національного банку дозволить захистити права кредиторів.