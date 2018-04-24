Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на НБУ.