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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Банки стали активнее информировать НБУ о подозрительных клиентах

Киев • УНН

 • 10819 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Банки в I квартале предоставили Государственной службе финансового мониторинга информацию о более чем двух миллионах финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период прошлого года, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Банки стали активнее информировать НБУ о подозрительных клиентах

“По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, за I квартал банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более чем двух миллионах финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года (свыше 1,7 млн ​​финансовых операций)”, - говорится в сообщении.

Как отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, повысить эффективность противодействия схемным операциям банкам в первом квартале помогла реализация в полном объеме риск-ориентированного подхода при планировании и осуществлении надзора по вопросам мониторинга и проведения образовательных мероприятий для банков по этим вопросам.

Кроме того, сообщается, что по результатам проверок по вопросам мониторинга по состоянию на 1 апреля 2018 года в правоохранительные органы направлено 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка относительно финансовых операций на общую сумму более 16,3 млрд грн, 80,5 млн долларов, 7,7 млн евро.

Также отмечается, что в течение I квартала отправлено 4 сообщения о подозрительных финансовых операциях в НАБУ.

“В течение I квартала Нацбанк по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью информировал правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков относительно финансовых операций на общую сумму более 34,5 млн долларов”, — добавили в НБУ.

Регулятор объяснил, что в основном предоставленная ​​в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, которые могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения и тому подобное.

Напомним, в НБУ считают, что закон о создании кредитного реестра Национального банка позволит защитить права кредиторов.

Украинские Национальные Новости

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