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Нацбанк за год сообщил СБУ о подозрительных операциях в 42 банках

Киев  •  УНН

 • 11201 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений, в частности - Службе безопасности Украины информацию о 42 банках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"За 2018 год Национальный банк прислал Службе безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждениях", - указали в НБУ.

По данным НБУ, предоставлено следующие сведения:

  • по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 67,5 млрд грн, 68,1 млн долл. США, 11,8 млн евро;
  • по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, 738,4 млн долл. США, 8,8 млн евро, 57,2 млн руб.

"Также в течение 2018 года НБУ направил Национальному антикоррупционному бюро Украины семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов", - добавили в Нацбанке.

Предоставленная правоохранителям информация, как указали в НБУ, в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

Напомним, банки начали активнее информировать НБУ о подозрительных клиентах.

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