НБУ затвердив перелік банків для стрес-тестування

ukru
12:58 • 105742 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 238435 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 236204 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 223587 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 239662 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 210789 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 185294 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 350415 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 164096 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 300015 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
47 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 198760 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 199927 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 184093 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 171553 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 124842 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 268666 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 350415 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 300015 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 272673 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 231743 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 119611 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 117723 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 120589 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 115306 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 121662 перегляди
Актуальне
НБУ затвердив перелік банків для стрес-тестування

НБУ затвердив перелік банків для стрес-тестування

Київ • УНН

 • 7495 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Національний банк України затвердив Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році та визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування у 2019 році. Про це повідомляє пресс-служба НБУ, передає УНН.

"Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, у 2019 році будуть проходити 29 банків, на які припадає 93% активів банківської системи. До переліку потрапили установи, які станом на 01 листопада 2018 року були найбільшими за трьома показниками: обсяг активів зважених на ризик (вага – 40%), депозити фізичних осіб (50%) та кредити фізичним особам (10%)", - повідомляє банк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ надав операторам поштового зв’язку право здійснювати гривневі перекази

Оцінка якості активів є обов’язковою для всіх банків. У 2019 році її проходитимуть 76 із 77 установ, які мають банківські ліцензії ("Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходить оцінку стійкості).

Оцінка стійкості здійснюватиметься за станом на 1 січня 2019 року. Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR), а для найбільших банків ще й стрес-тестування.

Стрес-тестування будуть проходити такі банки:

● Приватбанк
● Ощадбанк
● Альфа-Банк
● Райффайзен Банк Аваль
● Укрексімбанк
● ПУМБ
● Укргазбанк
● УкрСиббанк
● ОТП Банк
● Креді Агріколь Банк
● Акціонерний банк "Південний"
● Таскомбанк
● Кредобанк
● Сбєрбанк
● Прокредит Банк
● Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку)
● Мегабанк
● Банк Кредит Дніпро
● Універсал Банк
● А-Банк
● Промінвестбанк
● Ідея Банк
● Банк "Восток"
● МТБ Банк
● Банк Інвестицій та Заощаджень
● Індустріал Банк
● Банк "Глобус"
● Міжнародний інвестиційний банк
● Банк "Форвард"

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціни на нафту у прогнозі НБУ на 2019 рік знижено

"За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Необхідний рівень нормативів достатності капіталу буде розраховано таким чином, щоб забезпечити виконанням банками мінімальних вимог Н3 та Н2 за базовим сценарієм (10% та 7% відповідно) та знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) на всьому прогнозному періоді", - додали у банку.

Нагадаємо, Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ, зокрема - Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32