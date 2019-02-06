НБУ затвердив перелік банків для стрес-тестування

"Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, у 2019 році будуть проходити 29 банків, на які припадає 93% активів банківської системи. До переліку потрапили установи, які станом на 01 листопада 2018 року були найбільшими за трьома показниками: обсяг активів зважених на ризик (вага – 40%), депозити фізичних осіб (50%) та кредити фізичним особам (10%)", - повідомляє банк.

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Оцінка якості активів є обов’язковою для всіх банків. У 2019 році її проходитимуть 76 із 77 установ, які мають банківські ліцензії ("Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходить оцінку стійкості).

Оцінка стійкості здійснюватиметься за станом на 1 січня 2019 року. Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR), а для найбільших банків ще й стрес-тестування.

Стрес-тестування будуть проходити такі банки:

● Приватбанк

● Ощадбанк

● Альфа-Банк

● Райффайзен Банк Аваль

● Укрексімбанк

● ПУМБ

● Укргазбанк

● УкрСиббанк

● ОТП Банк

● Креді Агріколь Банк

● Акціонерний банк "Південний"

● Таскомбанк

● Кредобанк

● Сбєрбанк

● Прокредит Банк

● Укрсоцбанк (результати стрес-тестування для банку будуть враховуватись зважаючи на динаміку його приєднання до Альфа-Банку)

● Мегабанк

● Банк Кредит Дніпро

● Універсал Банк

● А-Банк

● Промінвестбанк

● Ідея Банк

● Банк "Восток"

● МТБ Банк

● Банк Інвестицій та Заощаджень

● Індустріал Банк

● Банк "Глобус"

● Міжнародний інвестиційний банк

● Банк "Форвард"

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"За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Необхідний рівень нормативів достатності капіталу буде розраховано таким чином, щоб забезпечити виконанням банками мінімальних вимог Н3 та Н2 за базовим сценарієм (10% та 7% відповідно) та знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) на всьому прогнозному періоді", - додали у банку.

Нагадаємо, Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ, зокрема - Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків.