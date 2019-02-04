НБУ надав операторам поштового зв’язку право здійснювати гривневі перекази

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Національний банк України поширив на операторів поштового зв’язку порядок видачі та відкликання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі – ліцензія) та передбачив можливість надання їм такої ліцензії. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ. 

Таке рішення зумовлене введенням в дію Закону України "Про валюту і валютні операції", яким встановлено право операторів поштового зв’язку надавати фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, на підставі ліцензії Національного банку. Умовою для отримання оператором поштового зв’язку ліцензії на валютний переказ, є надання ним послуг з переказу коштів у валюті України.

Отримання зазначеної ліцензії дозволить операторам поштового зв’язку надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Це сприятиме розширенню доступу населення до фінансових послуг та збільшенню користувачів таких послуг.

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Відповідні зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків затверджені постановою Правління Національного банку від 29 січня 2019 року № 25 (далі – Постанова № 25).

Постановою № 25 встановлені вимоги до операторів поштового зв’язку в частині структури власності, ділової репутації, професійної придатності та фінансового стану.

Постанова № 25 набирає чинності з 7 лютого 2019 року.

Як повідомляв УНН, гривня до долара за місяць просіла на 5 копійок

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