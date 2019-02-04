НБУ предоставил операторам почтовой связи право осуществлять гривневые переводы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Национальный банк Украины распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи и отзыва лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов (далее - лицензия) и предусмотрел возможность предоставления им такой лицензии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
Такое решение обусловлено введением в действие Закона Украины "О валютн и валютных операциях", которым установлено право операторов почтовой связи предоставлять финансовые услуги по переводу средств, если они являются валютными операциями, на основании лицензии Национального банка. Условием для получения оператором почтовой связи лицензии на валютный перевод, является предоставление им услуг по переводу средств в валюте Украины.
Эта лицензия позволит операторам почтовой связи предоставлять услуги по переводу средств в национальной валюте без открытия счетов. Это будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению пользователей таких услуг.
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Соответствующие изменения в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов утвержденные постановлением Правления Национального банка от 29 января 2019 № 25 (далее - Постановление № 25).
Постановлением № 25 установлены требования к операторам почтовой связи в части структуры собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности и финансового состояния.
Постановление № 25 вступает в силу с 7 февраля 2019 года.
Как сообщал УНН, гривна к доллару за месяц просела на 5 копеек .