Гривня до долара за місяць просіла на 5 копійок

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Гривня до євро за місяць, за офіційним курсом, подешевшала на 15 копійок, або на 0,5% - з 31,71 до 31,87 грн/євро.

Нагадаємо, офіційний курс гривні на 1 лютого встановлено на рівні 27,74 грн/дол., євро - 31,87 грн/євро.

Раніше у НБУ заявили, що курс гривні зміцнився на 1,4% за 2018 рік.