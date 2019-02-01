Гривня до долара за місяць просіла на 5 копійок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Гривня у січні просіла до долара США на 5 копійок, або 0,18%, - з 27,69 до 27,74 грн/дол. за офіційним курсом Національного банку України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
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Гривня до євро за місяць, за офіційним курсом, подешевшала на 15 копійок, або на 0,5% - з 31,71 до 31,87 грн/євро.
Нагадаємо, офіційний курс гривні на 1 лютого встановлено на рівні 27,74 грн/дол., євро - 31,87 грн/євро.
Раніше у НБУ заявили, що курс гривні зміцнився на 1,4% за 2018 рік.