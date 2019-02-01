Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,74 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На 1 лютого 2019 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,74 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 лютого встановлені на такому рівні:
27.740960 грн за долар;
31.868815 грн за євро;
0.424450 грн за російський рубль;
36.389064 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 31 січня курс усіх валют, окрім долара (курс якого знизився), зріс.