Гривна к доллару за месяц просела на 5 копеек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Гривна в январе просела к доллару США на 5 копеек, или 0,18% - с 27,69 до 27,74 грн/долл. по официальному курсу Национального банка Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
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Гривна к евро в месяц, по официальному курсу, подешевела на 15 копеек, или на 0,5% - с 31,71 до 31,87 грн/евро.
Напомним, официальный курс гривны на 1 февраля установлен на уровне 27,74 грн/долл., евро - 31,87 грн/евро.
Ранее в НБУ заявили, что курс гривны укрепился на 1,4% по 2018.