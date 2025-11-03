НБУ установил курс доллара на 3 ноября: гривна укрепилась на 8 копеек
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 3 ноября на уровне 41,89 гривны, что на 8 копеек ниже предыдущего дня. Евро стоит 48,40 гривны, злотый – 11,37 гривны.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 3 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 8 копеек и составляет 41,89 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 41,8924 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,4088 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,3727 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,70-42,10 грн, евро по 48,17-48,97 грн, злотый по 11,00 -11,90 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,96-41,99 грн/долл. и 48,41-48,43 грн/евро.
Напомним
Национальный банк Украины продолжает постепенное ослабление гривны без резких колебаний. За последнюю неделю гривна просела с 41,73 до 41,99 грн за доллар, то есть национальная валюта потеряла около 0,6% своей стоимости. Что свидетельствует об очередном этапе контролируемой девальвации, которую регулятор проводит с целью адаптации экономики к условиям военного времени.
В Раде предложили создать "реестр дропов": что предусматривается28.10.25, 14:36 • 2504 просмотра