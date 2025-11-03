$42.080.01
48.980.00
ukenru
00:16 • 12688 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 19:16 • 24145 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 29381 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 33133 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 49634 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 51279 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 54381 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76945 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 86792 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 114140 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

НБУ установил курс доллара на 3 ноября: гривна укрепилась на 8 копеек

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 3 ноября на уровне 41,89 гривны, что на 8 копеек ниже предыдущего дня. Евро стоит 48,40 гривны, злотый – 11,37 гривны.

НБУ установил курс доллара на 3 ноября: гривна укрепилась на 8 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 3 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 8 копеек и составляет 41,89 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,8924 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,4088 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,3727 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,70-42,10 грн, евро по 48,17-48,97 грн, злотый по 11,00 -11,90 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,96-41,99 грн/долл. и 48,41-48,43 грн/евро.

      Напомним

      Национальный банк Украины продолжает постепенное ослабление гривны без резких колебаний. За последнюю неделю гривна просела с 41,73 до 41,99 грн за доллар, то есть национальная валюта потеряла около 0,6% своей стоимости. Что свидетельствует об очередном этапе контролируемой девальвации, которую регулятор проводит с целью адаптации экономики к условиям военного времени.

      Вита Зеленецкая

      Экономика
      Военное положение
      Война в Украине
      Злотый
      Национальный банк Украины