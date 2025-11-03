НБУ встановив курс долара на 3 листопада: гривня зміцнилася на 8 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 3 листопада на рівні 41,89 гривні, що на 8 копійок нижче попереднього дня. Євро коштує 48,40 гривні, злотий – 11,37 гривні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США знизилася на 8 копійок і становить 41,89 гривні. Про це інформує УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,8924 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,4088 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,3727 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 41,70-42,10 грн, євро за 48,17-48,97 грн, злотий за 11,00 -11,90 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,96-41,99 грн/дол. та 48,41-48,43 грн/євро.
Нагадаємо
Національний банк України продовжує поступове послаблення гривні без різких коливань. За останній тиждень гривня просіла з 41,73 до 41,99 грн за долар, тобто національна валюта втратила близько 0,6% своєї вартості. Що свідчить про черговий етап контрольованої девальвації, яку регулятор проводить з метою адаптації економіки до умов воєнного часу.
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": що передбачається28.10.25, 14:36 • 2504 перегляди