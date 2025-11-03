НБУ встановив курс долара на 3 листопада: гривня зміцнилася на 8 копійок

$42.080.01
48.980.00
ukenru
3 листопада, 00:16 • 13019 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 24799 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 29784 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 33490 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 50178 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 51655 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 54524 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76966 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 86946 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 114366 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 168 зіткнень: ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках2 листопада, 20:48 • 3468 перегляди
В Україні масштабна тривога: росіяни підняли в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К2 листопада, 21:40 • 13213 перегляди
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto02:23 • 10444 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп02:46 • 3954 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп04:21 • 4232 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 50179 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 51657 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 114367 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 104354 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 112461 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 15534 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 36613 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 86946 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 112461 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 61627 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Ланцет (баражуючий боєприпас)
МіГ-31

НБУ встановив курс долара на 3 листопада: гривня зміцнилася на 8 копійок

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 3 листопада на рівні 41,89 гривні, що на 8 копійок нижче попереднього дня. Євро коштує 48,40 гривні, злотий – 11,37 гривні.

НБУ встановив курс долара на 3 листопада: гривня зміцнилася на 8 копійок

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США знизилася на 8 копійок і становить 41,89 гривні. Про це інформує УНН з посиланням на дані НБУ.  

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,8924 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,4088 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,3727 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 41,70-42,10 грн, євро за 48,17-48,97 грн, злотий за 11,00 -11,90 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,96-41,99 грн/дол. та 48,41-48,43 грн/євро.

      Нагадаємо

      Національний банк України продовжує поступове послаблення гривні без різких коливань. За останній тиждень гривня просіла з 41,73 до 41,99 грн за долар, тобто національна валюта втратила близько 0,6% своєї вартості. Що свідчить про черговий етап контрольованої девальвації, яку регулятор проводить з метою адаптації економіки до умов воєнного часу.

      У Раді запропонували створити "реєстр дропів": що передбачається28.10.25, 14:36 • 2504 перегляди

      Віта Зеленецька

      Економіка
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Злотий
      Національний банк України