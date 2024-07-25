Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на 13%, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

"Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% с 25 июля 2024 года" - говорится в сообщении.

Регулятор заявил, что это решение направляется на обеспечение устойчивости валютного рынка и приближение инфляции на прогнозном горизонте к цели 5%

Напомним

В июне 2024 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13%.