НБУ снизил официальные курсы доллара и евро на 6 ноября

По состоянию на пятницу, 6 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,44 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 45,54 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,04. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,4432 грн (-10 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0406 грн (-21 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,6239 грн. (-3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 45,42–46,06 грн, евро — по 51,00–51,81 грн, злотый — по 11,34–11,84 грн;

на межбанке курсы составляют 45,33–45,37 грн/долл. и 50,89–50,92 грн/евро.

Напомним

Национальный банк Украины уверяет, что ситуация на валютном рынке остается под контролем, несмотря на временное ослабление гривны в начале ноября из-за роста бюджетных расходов и ограниченного экспортного предложения.

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