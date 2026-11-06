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НБУ знизив офіційні курси долара та євро на 6 листопада

Київ • УНН

 • 54 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 45,4432 грн, євро - 51,0406 грн. На валютному ринку ситуація залишається майже без змін.

НБУ знизив офіційні курси долара та євро на 6 листопада

Станом на п'ятницю, 6 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,44 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 45,54 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,04. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,4432 грн (-10 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,0406 грн (-21 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,6239 грн. (-3 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 45,42-46,06 грн, євро за 51,00-51,81 грн, злотий за 11,34-11,84 грн;
    • на міжбанку курси становлять 45,33-45,37 грн/дол. та 50,89-50,92 грн/євро.

      Нагадаємо

      Національний банк України запевняє, що ситуація на валютному ринку залишається під контролем, попри тимчасове послаблення гривні на початку листопада через зростання бюджетних видатків та обмежену експортну пропозицію.

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      Вадим Хлюдзинський

      Фінанси
      Злотий
      Національний банк України