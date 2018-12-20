НБУ отменит надзор за валютными операциями

“Разработанный проект Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях является одним из ключевых в переходе от системы тотального валютного контроля по каждой операции с валютным надзором, построенному по принципу ”больше рисков — больше внимания, меньше рисков — меньше внимания“", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Документом определяются признаки валютных операций, указывают на необходимость проведения банками/небанковскими финансовыми учреждениями/операторами почтовой связи дополнительного анализа транзакций. Это, в частности:



несовпадения объемов операций с объемами обычной деловой активности,



несоответствие сути операции содержания деятельности клиента,



значительное расхождение в заявлениях ценах товаров и их справедливой стоимости,



использование в расчетах компаний-оболочек и тому подобное.



При отсутствии определенных индикаторов — уполномоченные агенты смогут осуществлять надзор по своему усмотрению, используя собственные индикаторы. Кроме того, с введением в действие Закона “О валюте и валютных операциях” с 7 февраля 2019 года из-под валютного надзора будут выведены мелкие платежи за границу на суммы до 150 тыс. грн. Таким образом, значительная часть клиентских операций будет освобождена от дополнительных проверок и требований о предоставлении документов.

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Также отменяется ряд процедурных требований к уполномоченным агентам. В частности, предлагается отменить двухэтапный анализ клиентских операций по привлечению кредитов от нерезидентов (предлагается проверка только на этапе возврата кредита), а также требование по составлению банками обязательного письменного заключения о результатах анализа клиентской операции.

После принятия и введения в действие указанного документа с 7 февраля 2019 года действующее Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденное постановлением Правления НБУ от 15.08.2016 № 369, потеряет свою силу.

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После публичного обсуждения окончательная и одобрена Правлением НБУ версия нормативно-правового акта будет обнародована не позднее чем за 30 дней до вступления в силу Закона “О валюте и валютных операциях”, то есть до 7 января 2019 года.

Напомним, с 8 сентября в Украине действуют новые нормы валютного контроля.

19 октября НБУ утвердил механизм бронирования сделок по валютным форвардам и фьючерсам.