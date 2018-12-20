НБУ скасує нагляд над валютними операціями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Національний банк оприлюднив ще один проект нормативно-правового акту, розроблений на виконання норм Закону України “Про валюту і валютні операції” і спрямований на спрощення процедур нагляду за валютними операціями і впровадження ефективного ризик-орієнтованого підходу в цій сфері. Документ розміщено на сайті Регулятора, передає УНН.
“Розроблений проект Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції є одним з ключових в переході від системи тотального валютного контролю за кожною операцією до валютного нагляду, побудованого за принципом „більше ризиків — більше уваги, менше ризиків — менше уваги“”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
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Документом визначаються ознаки валютних операцій, які вказують на необхідність проведення банками/небанківськими фінансовими установами/ операторами поштового зв’язку додаткового аналізу транзакцій. Це, зокрема,
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- незбіги обсягів операцій з обсягами звичайної ділової активності,
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- невідповідність суті операції змісту діяльності клієнта,
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- значна розбіжність у заявлених цінах товарів і їх справедливій вартості,
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- використання в розрахунках компаній-оболонок тощо.
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За відсутності окреслених індикаторів — уповноважені агенти зможуть здійснювати нагляд на свій розсуд, використовуючи власні індикатори. Окрім того, з веденням в дію Закону “Про валюту та валютні операції” з 7 лютого 2019 року з-під валютного нагляду будуть виведені дрібні платежі за кордон на суми до 150 тис. грн. Таким чином, значна частина клієнтських операцій буде звільнена від додаткових перевірок і вимог щодо надання документів.
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Також скасовується низка процедурних вимог до уповноважених агентів. Зокрема, пропонується скасувати двоетапний аналіз клієнтських операцій з залучення кредитів від нерезидентів (пропонується перевірка лише на етапі повернення кредиту), а також вимогу щодо складання банками обов’язкового письмового висновку про результати аналізу клієнтської операції.
Після ухвалення і введення в дію зазначеного документу з 7 лютого 2019 року діюче Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затверджене постановою Правління НБУ від 15.08.2016 № 369, втратить свою чинність.
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Після публічного обговорення остаточна та схвалена Правлінням НБУ версія нормативно-правового акту буде оприлюднена не пізніше ніж за 30 днів до набуття чинності Законом “Про валюту і валютні операції”, тобто до 7 січня 2019 року.
Нагадаємо, з 8 вересня в Україні діють нові норми валютного контролю.
19 жовтня НБУ затвердив механізм резервування угод за валютними форвардами та ф'ючерсами.