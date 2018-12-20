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НБУ скасує нагляд над валютними операціями

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Національний банк оприлюднив ще один проект нормативно-правового акту, розроблений на виконання норм Закону України “Про валюту і валютні операції” і спрямований на спрощення процедур нагляду за валютними операціями і впровадження ефективного ризик-орієнтованого підходу в цій сфері. Документ розміщено на сайті  Регулятора, передає УНН.

НБУ скасує нагляд над валютними операціями

“Розроблений проект Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції є одним з ключових в переході від системи тотального валютного контролю за кожною операцією до валютного нагляду, побудованого за принципом „більше ризиків — більше уваги, менше ризиків — менше уваги“”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

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Документом визначаються ознаки валютних операцій, які вказують на необхідність проведення банками/небанківськими фінансовими установами/ операторами поштового зв’язку додаткового аналізу транзакцій. Це, зокрема,

  • незбіги обсягів операцій з обсягами звичайної ділової активності,
  • невідповідність суті операції змісту діяльності клієнта,
  • значна розбіжність у заявлених цінах товарів і їх справедливій вартості,
  • використання в розрахунках компаній-оболонок тощо.

За відсутності окреслених індикаторів — уповноважені агенти зможуть здійснювати нагляд на свій розсуд, використовуючи власні індикатори. Окрім того, з веденням в дію Закону “Про валюту та валютні операції” з 7 лютого 2019 року з-під валютного нагляду будуть виведені дрібні платежі за кордон на суми до 150 тис. грн. Таким чином, значна частина клієнтських операцій буде звільнена від додаткових перевірок і вимог щодо надання документів.

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Також скасовується низка процедурних вимог до уповноважених агентів. Зокрема, пропонується скасувати двоетапний аналіз клієнтських операцій з залучення кредитів від нерезидентів (пропонується перевірка лише на етапі повернення кредиту), а також вимогу щодо складання банками обов’язкового письмового висновку про результати аналізу клієнтської операції.

Після ухвалення і введення в дію зазначеного документу з 7 лютого 2019 року діюче Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затверджене постановою Правління НБУ від 15.08.2016 № 369, втратить свою чинність.

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Після публічного обговорення остаточна та схвалена Правлінням НБУ версія нормативно-правового акту буде оприлюднена не пізніше ніж за 30 днів до набуття чинності Законом “Про валюту і валютні операції”, тобто до 7 січня 2019 року.

Нагадаємо, з 8 вересня в Україні діють нові норми валютного контролю.

19 жовтня НБУ затвердив механізм резервування угод за валютними форвардами та ф'ючерсами.

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